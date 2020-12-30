بعد 5 أيام من عرضه.. Wonder woman 2 يحقق 85 مليون دولار

حقق فيلم Wonder woman 2 إيرادات بلغت 85 مليون دولار و400 ألف دولار أمريكي، بعد مرور 5 أيام على طرحه بالسينمات الأمريكية والعالمية.

حصد الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية 16 مليوناً و 700 ألف دولار أمريكي اما في افريقيا وآسيا واوروبا حقق الفيلم 68 مليون و 700 الف دولار أمريكي.

وتعود قصة الفيلم إلى الثمانينيات وبالضبط عام 1984 في ذروة الحرب الباردة لتواجه اثنين من الأعداء الجدد وهما لورد ماكس وصديقتها القديمة مينيرفا / الفهد، المدعومين بواسطة الاتحاد السوفيتي.

وردت الممثلة الإسرائيلية، جال جادوت، على الانتقادات التي وجهت لها من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي بشأن اختيارها لتمثيل دور الملكة الفرعونية كليوباترا.

وقالت «جادوت» في مقابلة مع «بي بي سي عربي» إنها لا تقوم بمسح التاريخ المصري من خلال تمثيل كليوباترا في الفيلم القادم، حيث إن الملكة من نسل بطليموس الأول سوتر، وهو جنرال يوناني مقدوني.

وأضافت الممثلة الإسرائيلية في الفيديو: «إذا كنت تريد أن تكون صادقًا مع الحقائق، فإن كليوباترا كانت مقدونية، وكنا نبحث عن ممثلة مقدونية تناسب كليوباترا، فلم نجد؛ لذا كنت متحمسًا جدًا لأداء دور هذه الملكة».

وتابعت جال جادوت في لقاءها مع محاور البي بي سي: «كما تعلم، يمكن لأي شخص أن يشارك ببطولة هذا الفيلم، وأنا متحمسة للغاية لأنني سأفعل ذلك بنفسي أيضًا».

وسُئلت جادوت عما إذا كانت ترى إمكانية السلام بين وطنها إسرائيل والعرب في المقام الأول، مجيبةً: «آمل ذلك، لكننا لم نصل بعد».