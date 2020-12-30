تعليق جديد من يسرا اللوزي بعد أزمة التنمر على ابنتها

ردت الفنانة يسرا اللوزي على حملة الدعم التي تلقتها من نجوم ونجمات الفن والجمهور عبر السوشيال ميديا بعد تنمر احد رواد التواصل على ابنتها.

وكتبت يسرا اللوزي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام :"شكرا على رسائل الدعم والحب والاهتمام بقضية الاعاقة والتنمر .. بعتذر عن عدم تمكني من الرد على كل المكالمات والرسائل التلفزيونية .. ارجو قبول اعتذاري".

وظهرت حالة من التضامن خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ، مع الفنانة يسرا اللوزى بعد اساءة احد المتابعين لها ، ولذلك تصدرت الفنانة يسرا اللوزى وابنتها التى تمتلك من العمر 6 سنوات مؤشرات البحث .

- البداية

نشرت الفنانة يسرا اللوزى ، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " صورا لها من حلقتها مع الاعلامية منى الشاذلى ، وكتبت معلقه " سعدت جدًا بردود الأفعال الجميلة تجاه حلقتى مع الإعلامية منى الشاذلى بالإشتراك مع الدكتورة رنيم حسن من مبادرة "حادى بادى" و الدكتور سامح يسرى من "هيئة إنقاذ الطفولة" بمصر. شكرًا لجمهورى العزيز و لكل من ساهم فى نجاح هذه الحلقة... "

- متابع يصفها بـ " ام الطرشة "

وفوجئت الفنانة يسرا اللوزى ، بمتابع يعلق على الصور " ماشى يا أم الطرشة " ، وقامت بالفنانة بالرد عليه وتلقنه درسًا في الذوق وكتبت: «شكرًا على ذوق حضرتك.. أنا قررت أستغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح... أولًا، المصطلح الصحيح والمقبول هو "الصم وضعاف السمع"، وليس "الطرش" أو "البكم"، ثانيًا، أحب أعّبر عن فخري بكوني والدة طفلة "صماء" لأنها علمتني حاجات كتيرة جدًا وبقيت بنى آدمة وأم أحسن بسببها وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها».

- تضامن الفنانين مع يسرا اللوزى

نشرت الفنانة زينة، صورة لتعليق المتنر وعلقت قائلة "عارفين يعني ايه ام !! يعني حب وتضحية ومعاناة وعطاء وتعب ومسؤلية وحاجات كتير مالهاش وصف ...عارفين يعني ايه طفل او طفلة !!! يعني مستقبل وحياة وعمر جاي وتفاؤل وحب ...عارف يعني ايه تعاير طفلة يعني الشيطان نفسه يخجل انه يعمل كده يعني انت لا شيطان ولا بني ادم انت حاجه مالهاش وصف !! انت مخلوق ضعيف ومريض مرض مالوش تشخيص لان اي مخلوق حتي الشيطان اشرف منك انت وامثالك مكانكم المجاري ولو ان المجاري فيها كائنات حيه اشرف منك ".

وتابعت" الطفلة دي ميزها ربنا واختبر امها اختبار صعب نجحت وجاهدت وحاربت واشتغلت علشان تقف جنب بنتها اللي مايشرفهاش تعرف امثالك منك لله وربنا هو اللي قادر ينتقم منك يا معدوم القلب والضمير والرحمه والانسانية#الصم_البكم_هم_ضمائرنا_لا_غير #يسرا_اللوزي ربنا يخليلك بنتك وتشوفيها احسن بنت في الدنيا ".

ونشرت الفنانة بشرى لتعليق المتنمر على صور الفنانة يسرا اللوزى وعلّقت قائلة: عندما يرد الانسان المحترم المثقف وذو الاسهام الحقيقي علي الغير محترمين والا انسانين ، لكلي كل الاحترام. والتقدير يا بنت الأصول".

كما علقت مريم الخشت قائلة: "ليه في ناس بالشكل البشع ده ؟ يسرى اللوزي من أقوى الناس اللي عرفتها في حياتي وأم مذهلة في قوتها وتفانيها وإصرارها على تربية بناتها بشكل يخليهم إضافة للمجتمع والدنيا كلها، مع الأسف في ناس بتخلف وتطلق في المجتمع مرضی عشان التربية مش من أولوياتهم.. فعلا كلمة صح : " حضرتك أنجزت إيه في حياتك؟".