نادين نسيب تودع المخرج حاتم علي برسالة مؤثرة

وكتبت نادين عبر حسابها بموقع إنستجرام : من فترة كتير اتذكرتك وكنت عم بخبر أصدقائي عن تجربتي بالشغل معك وقديش أنت مهضوم وقلبك طيب وبتحب شغلك ، كتير انصدمت بالخبر وزعلت من نص قلبي الله يرحمك برحمته الكبيرة.

يشار إلى أن حاتم علي تفوق في الكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، ونال إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، وبدأ مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي من خلال مسلسل "دائرة النار" عام 1988.

وقدم حاتم علي العديد من المسلسلات الناجحة منها مسلسل "صقر قريش"، "ربيع قرطبة"، و"ملوك الطوائف"، و"الملك فاروق"، و"عمر"، مسلسل "حجر جهنم" ، و"كأنه امبارح"، وأهو دا اللى صار".

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة نادين نسيب عن حزنها لرحيل المخرج السوري حاتم علي ، الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات عن عمر يناهز 58 عام بسبب أزمة قلبية حادة.