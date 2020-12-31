قال الفنان شريف رمزى ، إن هناك اكثر من وصفة مثل ليمون على جنزابيل ، او القيام بوضع بصل فى الارجل .
بينما قال البعض الاخر ، إن إضافة كركم على جنزابيل مع ليمون و اكل الثوم بدون اضافة شئ ، زمزج ليمون مع وضعها فى الانف من طرق مكافحة كورونا .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زنجبيل بالأنف وبصل في الرجل.. أغرب وصفات نجوم الفن للوقاية من كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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