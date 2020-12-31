زنجبيل بالأنف وبصل في الرجل.. أغرب وصفات نجوم الفن للوقاية من كورونا

كشف عدد كبير من نجوم الفن ، عن اغرب الوصفات التي قاموا بسماعها للوقاية من فيروس كورونا .

قال الفنان شريف رمزى ، إن هناك اكثر من وصفة مثل ليمون على جنزابيل ، او القيام بوضع بصل فى الارجل .

بينما قال البعض الاخر ، إن إضافة كركم على جنزابيل مع ليمون و اكل الثوم بدون اضافة شئ ، زمزج ليمون مع وضعها فى الانف من طرق مكافحة كورونا .