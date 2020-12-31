أخبار الفن: يسرا تكشف تطورات حالتها الصحية.. وسر سحب مسلسل رأفت الهجان من عادل إمام.. ووفاء عامر تحذر متابعيها من منتج تجميل

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو الآتي:

كشفت النجمة يسرا آخر تطورات حالتها الصحية بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت عبر صفحتها بموقع فيس بوك: الحمد لله أنا أحسن دلوقتي بفضل دعائكم ليا وحالتي مستقرة الحمد لله.. أنا مازلت خاضعة للعزل المنزلي وبتبع العلاج تحت إشراف كادر طبي مشرف.

وسط نجاح جماهيري تعرض قناة "MBC مصر"، في سهرة خاصة بمناسبة نهاية العام، غدًا "الخميس" في تمام العاشرة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، المسرحية الكوميدية "ورطة عائلية".

شنت الفنانة مى عمر، هجوما كبيرا على احدى متابعيها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "؛ بسبب تنمرها على الفنانة " نيرمين الفقي".

قال الاعلامي عمرو الليثى نجل الكاتب والسيناريست الكبير ممدوح الليثى، ان والده عرض مسلسل رأفت الهجان على الفنان عادل امام.

وأضاف الليثى خلال لقائه مع الاعلامى محمد السماحى ببرنامجه " الليلة " على شاشة الفضائية المصرية ، انه كان هناك خلاف بين عادل امام وصالح مرسي بسبب طلب عادل امام تعديل السيناريو ، و قبل والدى اعتذار عادل امام ، وتم التعاقد مع الفنان محمود عبد العزيز.

شهدت الأيام القليلة الماضية جدلا كبيرا عبر وسائل التواصل الإجتماعي بسبب مسلسل «ضحايا حلال».

وقد أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية أنها تواصلت مع منتج مسلسل «ضحايا حلال» ومسؤولي القناة لإيقاف بثه وإزالة جميع الإعلانات الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي كافة.

حذرت الفنانة وفاء عامر ، متابعيها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك من احد منتجات التجميل.

وتقوم صاحبة المنتج باستخدام اسم الفنانة وفاء عامر للترويج للمنتج وإنه يستخدم في علاج التجاعيد وحفر البشرة.