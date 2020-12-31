صداقة 15 عاما.. أوكا يتحدث عن عشرة العمل أورتيجا

كشف مطرب المهرجانات الشعبي، أوكا، القصة الكاملة لـ"عشرة العمر"، وكواليس علاقته بالمطر بالشعبي أورتيجا، وشحتة، موضحة أنهم بدأوا من منطقة الأميرية حيث امتدت علاقتهم لأكثر من 15 عامًا.
وقال خلال حواره ببرنامج "صبايا الخير" الذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة "النهار"، إلى أنه كان يقيم في منطقة الأميرية، وكان يحب المزيكا، وأحب جو الغناء من خلال إحدى الأغنيات التي كانت تسمعها شقيقته ومن هنا قرر الغناء.
ومكنش فيه حد غيرنا"، قبل أن ترد ريهام سعيد "انتوا خدتوا الكريمة".
وعن علاقته بمي كساب وزواجهما، قال: "مى مطرقعة، بس قدام الناس تحسي إنها راسية شوية لكنها غير كدا خالص.. وزواجنا نصيب.. حيث كان خلال تصوير أحد الأفلام، وكانت تعاملنى وقتها بطيبة .. والصداقة قلبت بحب وزواج".
وقال إنه يبلغ من العمر 30 عامًا ومي كساب زوجته أكبر منه، مضيفًا:"مفرقش معايا ولا مع أهلى موضوع سنها وإنها أكبر منى".
وعن علاقته بمي كساب وزواجهما، قال: "مى مطرقعة، بس قدام الناس تحسي إنها راسية شوية لكنها غير كدا خالص.. وزواجنا نصيب.. حيث كان خلال تصوير أحد الأفلام، وكانت تعاملنى وقتها بطيبة .. والصداقة قلبت بحب وزواج".
وقال إنه يبلغ من العمر 30 عامًا ومي كساب زوجته أكبر منه، مضيفًا:"مفرقش معايا ولا مع أهلى موضوع سنها وإنها أكبر منى".
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