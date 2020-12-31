صداقة 15 عاما.. أوكا يتحدث عن عشرة العمل أورتيجا

وقال خلال حواره ببرنامج "صبايا الخير" الذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة "النهار"، إلى أنه كان يقيم في منطقة الأميرية، وكان يحب المزيكا، وأحب جو الغناء من خلال إحدى الأغنيات التي كانت تسمعها شقيقته ومن هنا قرر الغناء.

وواصل: " أورتيجا كان ساكن جنبي، وكنا بنرقص في الشارع.. وبدأنا بـ 3 سنوات معاناة، ثم عامين نجاح في الشارع، ثم الشهرة بعد ذلك.

ومكنش فيه حد غيرنا"، قبل أن ترد ريهام سعيد "انتوا خدتوا الكريمة".