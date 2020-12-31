في الكشري والحدادة.. أوكا: اشتغلت كل حاجة

كشف مطرب المهرجانات الشعبي "أوكا"، إنه يبلغ من العمر 30 عامًا، وتزوج وهو في عمر صغير للغاية، مشيرًا على أن "جدته" هي من صممت على زواجه في هذه السن.
وقال خلال حواره ببرنامج "صبايا الخير" الذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة "النهار"، "ستي أول ما شافت مى كساب، قالت هي دى عروستك.. ولم تعترض على سنها الأكبر مني".
وتابع "أنا شايل المسئولية من صغرى، وكنت بصرف على أهلى"، مشيرًا إلى أنه عمل بالكثير من المهن المختلفة والمتعبة قبل اتجاهه للغناء، حيث عمل مع والده في محال الكشرى.
وأضاف "كنت بقبض باليومية، وكان نفسى أشترى جهاز كمبيوتر، وكنت باخد 15 جنيها، ومعرفتش أجيبه، إلا بعد عملى بالمزيكا، كما اشتغلت في الحدادة.. صبى حداد، وعيني كانت هتبوظ من شرار الحدادة".
وعن علاقته بمي كساب وزواجهما، قال "مى مطرقعة، بس قدام الناس تحسي إنها راسية شوية لكنها غير كدا خالص.. وزواجنا نصيب.. حيث كان خلال تصوير أحد الأفلام، وكانت تعاملنى وقتها بطيبة .. والصداقة قلبت بحب وزواج".
وقال إنه يبلغ من العمر 30 عامًا ومي كساب زوجته أكبر منه، مختتما "مفرقش معايا ولا مع أهلى موضوع سنها وإنها أكبر منى".
وعن علاقته بمي كساب وزواجهما، قال "مى مطرقعة، بس قدام الناس تحسي إنها راسية شوية لكنها غير كدا خالص.. وزواجنا نصيب.. حيث كان خلال تصوير أحد الأفلام، وكانت تعاملنى وقتها بطيبة .. والصداقة قلبت بحب وزواج".
وقال إنه يبلغ من العمر 30 عامًا ومي كساب زوجته أكبر منه، مختتما "مفرقش معايا ولا مع أهلى موضوع سنها وإنها أكبر منى".
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