بهذه الكلمات.. إنچي علي تدعم يسرا اللوزي بعد التنمر على ابنتها الصماء

القاهرة - محمد ابراهيم - تضامنت الإعلامية إنچي علي مع الفنانة يسرا اللوزي بعد تنمر أحد متابعيها على ابنتها الصماء ووصفها بأم الطرشة.

ونشرت إنجي صورة ليسرا اللوزي وابنتها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتبت : أنتي أحلى وأقوي أم لأحلي بنت.. ربنا يحفظكم.

والجدير ذكره أن يسرا اللوزي نشرت مجموعة صورا لها أمس من كواليس حلقتها مع الاعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم منى الشاذلي وعلقت قائلة: "سعدت جدًا بردود الأفعال الجميلة تجاه حلقتى مع الإعلامية منى الشاذلى بالاشتراك مع الدكتورة رنيم حسن من مبادرة "حادى بادى" والدكتور سامح يسرى من "هيئة إنقاذ الطفولة" بمصر، شكرًا لجمهورى العزيز ولكل من ساهم فى نجاح هذه الحلقة".

وتفاجأت يسرا اللوزي، بتعليق أحد المتابعين الذي كتب: "ماشي يا أم الطرشة"، لترد عليه:" شكرًا على ذوق حضرتك.. أنا قررت أستغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح... أولًا، المصطلح الصحيح والمقبول هو "الصم وضعاف السمع"، وليس "الطرش" أو "البكم"، ثانيًا، أحب أعّبر عن فخري بكوني والدة طفلة "صماء" لأنها علمتني حاجات كتيرة جدًا وبقيت بنى آدمة وأم أحسن بسببها وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها".