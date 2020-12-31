يسرا تعلق على أخبار تدهور حالتها وتكشف وضعها الصحي بعد إصابتها بكورونا

يسرا علقت على حالتها الصحية بعد أيام من إصابتها بفيروس كورونا، وطمأنت الجمهور بعد تداول أخبار حول نقلها المستشفى بسبب تدهور حالتها الصحية.

أول تعليق من يسرا على أخبار تدهور حالتها

وطمأنت الفنانة يسرا الجمهور على حالتها الصحية بعد إثارتها للقلق بسبب تداول أخبار حول نقلها للمستشفى في الساعات الأخيرة بسبب تدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا، ونشرت تغريدة على حسابها بتويتر قالت بها:" الحمد لله أنا أحسن دلوقتي بفضل دعائكم ليا وحالتي مستقرة الحمد لله.. أنا مازلت خاضعة للعزل المنزلي وبتبع العلاج تحت إشراف كادر طبي مشرف.. خالص الشكر و التقدير ليهم".

يسرا توجه رسالة جديدة للجمهور بعد إصابتها بكورونا

ونفت يسرا نقلها للمستشفى وأكدت تواجدها في العزل المنزلي واستقرار حالتها، ووجهت رسالة جديدة للجمهور على تويتر وقالت:" بشكركم جميعا من قلبي على دعائكم واهتمامكم ومشاعركم.. وأتمنى للجميع الشفاء والصحة.. وإن شاء الله يكون عام سعيد على مصر والوطن العربي ويكفينا شر هذا الوباء و ينصرنا عليه".

وأقلقت يسرا الجمهور في الفترة الأخيرة الجمهور بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وتلقت عشرات الرسائل الداعمة من الجمهور وزملائها الفنانين، وكانت أعلنت إصابتها بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة برسالة على تويتر قالت بها:" بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل وخارج مصر وللجمهور لسؤالهم واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا، كما أوجه شكر خاص جدا لوزارة الصحة ولكل الأطباء وطاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض".

يسرا تقلق الجمهور بسبب إصابتها بفيروس كورونا

وكشف عدد من أصدقاء الفنانة يسرا عن تفاصيل حالتها الصحية مؤخراً، وقالوا إنها تعاني من الأعراض الشائعة للفيروس ومنها ضيق التنفس وصعوبة في الحديث ولكنها ملتزمة بالعلاج والبروتوكول الصحي في المنزل، وحالتها في تحسن، وأصيب مؤخراً عدد من النجوم بفيروس كورونا ومنهم المخرجة إيناس الدغيدي وأمير كرارة وشريف رمزي وكريم فهمي والإعلامي وائل الإبراشي وغيرهم.