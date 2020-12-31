أحمد العوضي: نلتزم بالإجراءات الاحترازية في التصوير

أكد الفنان أحمد العوضي، أنه ملتزم بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، وأنه يحافظ على ارتداء الكمامة حتى وقت التمرين في "الجيم".

وأضاف الفنان أحمد العوضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" من تقديم يوسف الحسيني عبر القناة "الأولى" والفضائية المصرية، إنه لا يخلع الكمامة إلا للضرورة مثلًا وقت التصوير، مطالبا الجميع بأخذ احتياطاتهم لأننا في فترة صعبة.