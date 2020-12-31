أكد الفنان أحمد العوضي، أنه ملتزم بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، وأنه يحافظ على ارتداء الكمامة حتى وقت التمرين في "الجيم".
وأضاف الفنان أحمد العوضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" من تقديم يوسف الحسيني عبر القناة "الأولى" والفضائية المصرية، إنه لا يخلع الكمامة إلا للضرورة مثلًا وقت التصوير، مطالبا الجميع بأخذ احتياطاتهم لأننا في فترة صعبة.
وأكد الفنان أحمد العوضي، أنه لا يحضر أي أعياد ميلاد أو احتفالت، قائلًا "والله ما بروح أصل هي مش شطارة"، موضحا أنه منشغل هذه الفترة في تصوير مسلسل "اللي ملوش كبير"، وأنهم يتبعون كافة الإجراءات وأن العدد يكون قليلا وقت التصوير، داعيا الله بالتوفيق.
وتحدث الفنان أحمد العوضي عن الدور الكبير لشركة المتحدة في الإنتاج الدرامي وما قدمته من أعمال مهمة، وعلى الصعيد الشخصي كيف أصبح له اسم بعد مشاركته في أعمال من إنتاج الشركة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد العوضي: نلتزم بالإجراءات الاحترازية في التصوير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.