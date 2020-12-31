«حظك مش هيكون أوحش من حظ صابر».. هاني رمزي يمازح متابعيه بمشهد من «عاوز حقي»

شارك الفنان هاني رمزي جمهوره بفيديو جديد له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، من فيلمه السابق "عايز حقي".

وعلق هاني رمزي، على الفيديو، "مهما كان حظك وحش افتكر انه مش هيكون أوحش من حظ صابر لما جه يتشاقى".

وكانت آخر أعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، والتى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هانى رمزى وتدور بينهما قصة حب.

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وقدم "رمزي" عدة مسلسلات منها، "اللص الذي أحبه، عصابة بابا وماما، مبروك جالك قلق، حول العالم، ألف ليلة وليلة، عريس دليفري، ابن النظام، نظرية الجوافة".