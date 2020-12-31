أشكر الشرطة على جهودها.. جمال سلامة: قسم قصر النيل أعاد لي مبلغي المسروق

كشف الموسيقار جمال سلامة، عن تسلمه المبلغ الذى قام أحد اللصوص بسرقته منه منذ يومين تقريبا، وذلك بعد أن أبلغ الشرطة بواقعة السرقة.

وقال جمال سلامة، في تصريح لـ "دوت الخليج"، إن شرطة قصر النيل أعادت لي المبلغ الذي سُرق مني، وتم القبض أيضًا على السارق، موجهًا الشكر إلى رجال الشرطة على هذا المجهود الكبير.

وكان أبلغ جمال سلامة، الشرطة بواقعة تعرض لها منذ أيام قليلة، حيث كان بصحبته مساعده وتعرض للسرقة فى منطقة الزمالك.

يذكر أن الموسيقار جمال سلامة تم تكريمه فى شهر نوفمبر الماضى من القائمين على مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ29، فضلًا عن تكريم الموسيقار محمد سلطان والملحن الكبير حلمى بكر.