ترقب عالمي لـ ليلة حماقي بالأهرامات.. أبرز احتفالات العواصم والمدن الكبرى في رأس السنة

حالة من الترقب والمتابعة لوسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية لرصد أبرز احتفالات العواصم والمدن الكبرى بمختلف الدول ليلة رأس السنة ٢٠٢١، وبالطبع مصر على رأس قائمة هذه الدول وبخاصة منطقة الصوت والضوء بالأهرامات التي تشهد حفلا غنائيا ضخما للميجا ستار محمد حماقي، عبر تطبيق "تيك توك".

الحفل تم الإعداد له بتجهيزات غير مسبقة تبرز معالم الحضارة المصرية الفرعونية التي تداعب خيالات الملايين حول العالم مما يعد أفضل ترويج للسياحة المصرية، إضافةً إلى متعة الاستمتاع بالأغاني المميزة للنجم المصري محمد حماقي التي تبرزها تقنيات تستخدم للمرة الأولى لإضفاء متعة التفاعل بشكل مبهر مع اللايف.

ويظهر حماقي لجمهوره حول العالم في الحادية عشرة و٥٥ دقيقة بتوقيت القاهرة مساء اليوم، الخميس، حيث يشارك جمهوره استقبال الدقائق الأولى من العام الجديد ٢٠٢١ عبر حسابه الخاص على تطبيق "تيك توك" والذي قام بتدشينه خصيصا من أجل هذه المناسبة.

ووسط أجواء مبهرة تليق بمكان من أعظم عجائب الدنيا السبع يقدم حماقي باقة من أغانيه التي تألق بها طول مشواره الفني والتي اختارها بعناية بالإضافة إلى بعض المفاجأت التي من المقرر أن يهديها لجمهوره في هذه الليلة الساحرة التي من المقرر أن تكون من أجمل سهرات رأس السنة مقارنة بسهرات العام الجديد بمدن وعواصم العالم المختلفة.

ويقوم بالتنظيم والاشراف علي الحفل ministry of happiness محمد علام و شهاب مظهر و وليد توفيق وصرحت نهلة مجدي مسئولة "تيك توك"، بأن الحفل سيظهر في شكل مبهر وبه العديد من المفاجآت الذي يقوم حماقي بتقديمها لجمهوره احتفالا بالعام الجديد وأنهم فخورون بالعمل مع نجم بحجم محمد حماقي في هذا الحدث الضخم الذي يتابعه الملايين من الجمهور في مختلف أنحاء العالم.