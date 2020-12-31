يبدأ تنفيذها من 2021.. تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة جديدة للجمهور

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عن مفاجأة جديدة يحضرها لجمهوره يبدأ فى تنفيذها عام 2021.
وقال تركي آل الشيخ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "انتهت منذ أيام قليلة من كتابة وطباعة روايتى الجديدة والتى من المقرر أن يتم طرحها خلال أيام".
وأضاف تركي آل الشيخ "هناك أيضا مفاجاة جديدة وهى خوض تجربة السينما لأول مرة حيث اتفقت على تقديم فيلم رعب من المقرر أن يشارك فيه عدد من المبدعين العالميين حيث استعين فيه بمخرج هندى وكاتب إيطالي".
وأوضح تركي آل الشيخ "ومن المقرر أن يتم تصوير الفيلم فى عدد من الدول منها السعودية وإيطاليا وبعض الدول العربية".
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