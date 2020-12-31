نورتي السينما والفيلم.. إلهام شاهين توجه رسالة لـ إسعاد يونس خلال عرض «حظر تجول»

شاركت الفنانة إلهام شاهين، جمهورها بمجموعة من الصور لها مع الفنانة إسعاد يونس من العرض الخاص لفيلم "حظر تجول".

وعلقت "شاهين" عبر "إنستجرام" على الصور، "مبروك للصديقه الفنانة الإعلامية إسعاد يونس على افتتاح سينما رينسانس في مدينتي بفيلم حظر تجول.. نورتي السينما والفيلم".

وأقيم العرض الخاص لفيلم "حظر تجول"، بإحدى سينمات القاهرة بحضور الفنان الكبيرة إسعاد يونس منتجة العمل وحضر العرض أبطال وصناع العمل النجمة إلهام شاهين والمخرج أمير رمسيس والفنان أحمد مجدى، والفنان الفلسطينى كامل الباشا، ومهرة مدحت، كما الخاص، والفنان تامر فرج والإعلامية جاسمين طه زكى، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، خاصة أن الفيلم يناقش قضية زنا المحارم، وهى قضية شائكة بطلتها طفلة.

فيلم "حظر تجول" عرض لأول مرة فى المسابقة الرسمية للدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، والذى اختتم فعاليات خلال شهر ديسمبر الحالى، وحصلت إلهام شاهين على جائزة أفضل ممثلة عن تقديمها لشخصية "فاتن".

الفيلم تدور أحداثه حول فاتن التى تخرج من السجن بعد عشرين عاما، بسبب ارتكابها جريمة مروعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثًا عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

الفيلم بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، تصميم أزياء ناهد نصرالله، موسيقى تصويرية تامركروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.