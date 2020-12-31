بوسي شلبي تهنئ متابعيها بالعام الجديد

هنأت الفنانة بوسي شلبي متابعيها عبر حسابها بإنستجرام بحلول العام الميلادي الجديد 2021. ونشرت بوسى شلبي صورة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، معلقة "لكل اهلى وأصدقائي واحبابي يارب عام سعيد عليكم بإذن الله". وتقدم الإعلامية بوسي شلبي برنامج الفني "أحلى النجوم" والذي يذاع على قناة "المحور"، وتستصيف من خلاله كوكبة من أبرز نجوم الفن للتحدث عن أعمالهم الفنية. اِقرأ أيضًا وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بحلول العام الميلادي الجديد 2021. <p>‪</p>

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