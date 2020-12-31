في ذكرى ميلاده.. اللحظات الأخيرة في حياة صلاح رشوان وقصة تجسيده مبارك

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان صلاح رشوان أحد أبرز فناني جيله الذين أتقنوا تقديم الدور الثاني في كثير من الأعمال الفنية خاصة الدرامية، اُشتهر بأداء الأدوار المثالية والشخصيات المستقيمة والمتدينة، انعكاسًا على فنه من شخصيته في الواقع.
وأكدت زوجة الفنان الراحل صلاح رشوان السيدة ميرفت حاتم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، "أهم شيء لدى صلاح رشوان كان أولاده وعمله، كما أننا لم يكن لدينا علاقة بالفن أو الوسط الفني، كان يفصل بين عمله ومنزله".
وقام صلاح رشوان بأداء أدوار ثانوية مساعدة، وكانت غالبًا أدوار الشاب المستقيم، ولكنه وجد نفسه أكثر في مسلسلات التلفزيون.
وتوفي صلاح رشوان في باريس، بعد صراع مع المرض، هذا وقد اختار فرنسا للعلاج نتيجة حبه الشديد لها، وهو ما ظهر من كتاباته عنها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حينما نشر في شهر سبتمبر من عام 2015 مجموعة صور تجمعه بالفنان سعيد صالح في فرنسا حينما كان في رحلة علاجية، توفى رشوان في 20 فبراير عام 2017 عن عمر يناهز 66 عاما.
تم ترشيحه من قبل السيناريست مجدي الجلاد لتجسيد دور الرئيس الأسبق مبارك من خلال مسلسل “المزرعة” الذي قام الجلاد بإنتاجه وتأليفه إلا أنه تأجل لأكثر من مرة بسبب السفر المستمر لبطل العمل الرئيسي الفنان صلاح رشوان إلى باريس لتلقي العلاج وإجراء بعض التحاليل والفحوصات بعد أن ألمت به وعكة صحية.
وكان المسلسل يتضمن قصة حياة الرئيس منذ مولده وحتى لحظة تنحيه عن الحكم، وهي أول مرة في تاريخ الدراما المصرية والعربية يتم فيها رصد قصة حياة حاكم عربي وعائلته وهو مازال على قيد الحياة، وذلك بعد أن تم الإفراج عن سيناريو المسلسل من قبل الرقابة على المصنفات الفنية التي كانت ترفض التصريح للعمل بالمسلسل منذ أكثر من عامين ليعد هذا المسلسل أول بطولة مطلقة للراحل صلاح رشوان في تاريخه الفني.
وكان من المقرر أن تقوم الفنانة رجاء الجداوي بتجسيد شخصية سوزان مبارك زوجة الرئيس، أما الفنان أيمن عزب فسيجسد شخصية جمال مبارك ويقوم الفنان إيهاب فهمي بدور علاء مبارك وتقوم الفنانة الشابة منة جلال بدور خديجة الجمال زوجة جمال مبارك.
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