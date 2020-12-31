سنة سعيدة عليكم.. هاني رمزي يهنئ متابعيه بـ 2021

هنأ الفنان هاني رمزي جمهوره، بحلول العام الميلادي الجديد.

ونشر هاني رمزي صورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام معلقا عليها، "202‪1 ربنا يجعلها سنة سعيدة عليكم".

وكانت آخر أعمال هاني رمزي فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، والتى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هانى رمزى وتدور بينهما قصة حب.

وقدم "رمزي" عدة مسلسلات منها، اللص الذي احبه، عصابة بابا وماما، مبروك جالك قلق، حول العالم، الف ليلة وليلة، عريس دليفري، ابن النظام، نظرية الجوافة