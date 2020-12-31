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رانيا فريد شوقي تنعى المخرج السوري حاتم علي

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القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة رانبا فريد شوقي عن حزنها لوفاة المخرج السوري حاتم علي ، الذي رحل عن عالمنا أمس عن عمر يناهز 58 عام إثر أزمة قلبية حادة.

ونشرت رانيا صورة للراحل هبر حسابها بإنستجرام وودعته قائله:" البقاء لله المخرج الكبير حاتم علي الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته".

يشار إلى أن حاتم علي تفوق في الكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، ونال إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، وبدأ مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي من خلال مسلسل "دائرة النار" عام 1988.

وقدم حاتم علي العديد من المسلسلات الناجحة منها مسلسل "صقر قريش"، "ربيع قرطبة"، و"ملوك الطوائف"، و"الملك فاروق"، و"عمر"
، مسلسل "حجر جهنم" ، و"كأنه امبارح"، وأهو دا اللى صار".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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