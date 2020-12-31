إلهام شاهين تُشيد بأبطال فيلم "حظر تجوال "

القاهرة - محمد ابراهيم - أشادت الفنانة القديرة إلهام شاهين بالابطال المشاركين في فيلمها الجديد "حظر تجوال".

ونشرت إلهام صورة لها من العرض الخاص للفيلم برفقة مجموعة من صناع العمل وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام ، وكتبت : الفنان الكبير كامل الباشا نورت السينما المصرية وجودك في الفيلم أضاف لينا كتير بأدائك الصادق ، أحمد مجدي فنان هايل برافو أحمد.. كل شباب وشابات الفيلم قدمتو أدواركم ببراعة.. وربنا يوفقنا جميعاً إن شاء الله.

يذكر أن آخر عمل شاركت فيه إلهام شاهين فيلم "حظر تجوال" بطولة إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا ، ومن إخراج أمير رمسيس .

وتدور أحداثه في خريف عام 2013 حين تخرج فاتن إلى الدنيا بعد 20 عاما في السجن لتجد ابنتها ليلى غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها وليس في ذهنها غير أن والدتها قتلت والدها في مقابل رفض تام من الأم للافصاح عن سبب الجريمة .