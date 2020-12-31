أخبار الفن.. مفاجأة تركي آل الشيخ.. مأساة إحسان القلعاوي.. وخلاف عادل إمام ومحمود عبد العزيز

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو الآتي:
كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عن مفاجأة جديدة يحضرها لجمهوره يبدأ فى تنفيذها عام 2021.
تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة إحسان القلعاوي التي اُشتهرت في الأدوار الثانية خاصةً تجسيد شخصية الأم حتى لقّبها البعض باسم "أم الطيبين".
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان صلاح رشوان أحد أبرز فناني جيله الذين أتقنوا تقديم الدور الثاني في كثير من الأعمال الفنية خاصة الدرامية، اُشتهر بأداء الأدوار المثالية والشخصيات المستقيمة والمتدينة، انعكاسًا على فنه من شخصيته في الواقع.
كشف الإعلامى عمرو الليثى فى حلقته الأخيرة التى كان يتحدث فيها عن والده المنتج والسيناريست الراحل ممدوح الليثى، عن سبب اعتذار الفنان عادل إمام عن تقديم دور البطولة في مسلسل "رأفت الهجان" حيث كان تم إسناد الدور إليه أولًا، وبعد اعتذاره قررت الشركة المنتجة إسناد الدور إلى الفنان محمود عبد العزيز.
نشرت الفنانة أروى جودة، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تكشف فيه عن لجوئها لطبيب نفسى والذى غيّر شخصيتها.
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