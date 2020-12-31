كندة علوش تكشف موقف إنساني من الراحل حاتم علي معها بعد حفل زفافها.. بالفيديو

كندة علوش تعيش حالة حزن هذه الأيام بعد وفاة المخرج السوري الكبير حاتم علي، وعبرت في أكثر من رسالة عن حزنها لرحيله، قبل أن تتذكره بفيديو من لقائها به بعد حفل زفافها.

كندة علوش تعيش حالة حزن بعد وفاة حاتم علي

وتذكرت كندة علوش المخرج الراحل حاتم علي بفيديو عبر حسابها من انستقرام، وكشفت عن موقف مميز من المخرج الراحل معها في كواليس تصوير مسلسل "حجر جهنم"، بعدما أوقف التصوير لرغبته في الاحتفال بزفافها وبعودتها إلى التصوير، وقالت إن ذلك يعني الكثير لأنه لا يفرط في ساعات التصوير، وظهرت كندة علوش في الفيديو وهي تحتفل بزواجها بمفاجأة من حاتم علي وشيرين رضا وأروى جودة.

موقف إنساني من حاتم علي مع كندة علوش بعد زفافها

وعلقت كندة علوش على الفيديو وقالت:" شكراً عالفيديو، تزامن زفافي في أسوان مع تصوير مسلسل حجر جهنم وبعد أجازة خمس أيام رجعت عالتصوير لقيت أستاذي الغالي حاتم علي وأروى وشيرين وحبايبي عاملين مفاجأة احتفال بزواجي والأستاذ حاتم فركش (وقف التصوير) بنص اليوم احتفالاً.. كل الي اشتغلو معو بيعرفو شو يعني يفركش بنص اليوم".

وعبرت كندة علوش عن حزنها العميق بسبب رحيل المخرج حاتم علي، ونشرت أكثر من رسالة نعي على مواقع التواصل، وقالت في رسائل وداعها:" حاتم علي ليس مجرد اسم ولا مجرد مبدع وصديق وشريك عمل.. هو ذاكرة ووطن وحنين وإرث هو مؤسس وأستاذ وصاحب فضل على الدراما السورية والعربية وعلى فنانين من كل البلاد العربية.. هو مرحلة ساحرة من عمرنا رحلت ولن تعود.. هو مرجع وفراقه المفاجئ لايشبه أي فراق.. فراق فتح معه سيل من الأوجاع..ادعوا له بالرحمة".

النجوم يودعون المخرج الراحل حاتم علي

وقدمت كندة علوش التعازي لأسرة الراحل حاتم علي، وقدمت كندة مع حاتم علي عدة أعمال آخرها مسلسل "حجر جهنم" في 2017، ونعاه عدد كبير من النجوم العرب بعد وفاته المفاجئة منذ أيام عن عمر يناهز 59 عام، إثر إصابته بأزمة قلبية في أحد الفنادق التي كان يقيم بها في القاهرة.