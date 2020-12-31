4 نجمات واجهن التنمر بردود حاسمة.. رانيا يوسف غاضبة ومي عمر تدافع عن نرمين الفقي

رانيا يوسف ونرمين الفقي ويسرا اللوزي وسوسن بدر تصدرن السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة بعد تعرضهن لحملات وتعليقات تنمر وسخرية على مواقع التواصل، وهو الأمر الذي جعل عدد كبير من الجمهور والنجوم يتضامنون معهم على السوشيال ميديا.

مي عمر تدافع عن نرمين الفقي بعد السخرية من عمرها

وأصبحت الفنانة نرمين الفقي آخر ضحايا التعليقات المسيئة والتنمر على السوشيال ميديا، بعدما سخرت إحدى المتابعات من هيئتها ووصفتها بالعجوز في تعليقها على دورها في مسلسل "لؤلؤ" لمي عمر، وهو ما دفع الأخيرة للرد عليها بحسم والدفاع عن زميلتها نرمين الفقي، وقالت في تعليقها:"شكرا علي رأيك في المسلسل بس عايزة اقولك على حاجة كل كاست العمل نجوم كبار ومهمين واضافوا للمسلسل..".

وتابعت مي عمر في ردها:" وميصحش أبدا تدخلي على صفحتي الشخصية وتغلطي في زمايلي ونرمين الفقي ممثلة مهمة أتشرفت إنها شاركت في مسلسل لؤلؤ، وحقيقي كلنا فالمسلسل أخوات وأصحاب وحبايب ومش هسمح لحد يغلط في زمايلي اللي بحبهم و بحترمهم كلهم"، ولاقى رد مي عمر إعجاب الجمهور بسبب دفاعها عن زميلتها نرمين الفقي ضد التنمر والسخرية منها، في حين تجاهلت نرمين الفقي الرد على التعليق المسيء.

رانيا يوسف تهاجم المتنمرين وتصفهم بـ"الفئران"

وتدخلت الفنانة رانيا يوسف في أزمة التنمر على المشاهير، ونشرت عدة نماذج من الرسائل والتعليقات المسيئة التي تتعرض لها يومياً على مواقع التواصل، ونشرت تدوينة هاجمت بها المتنمرين وقالت:" دي عينه بسيطة جدا من اللي بشوقه يوميا عالسوشيال ميديا للأسف، ناس تدعي الدين والتدين وكلها مواضيع مختلفة يعني خبر موت يتمنوا فيه الموت لشخص آخر وخبر عن قضية تحرش يعللون بأن السبب الملابس وخبر تهنئة بالعيد يتهموني اني عدوه الدين، أمثال هؤلاء موجودين حولنا في كل مكان ولكنهم مثل الفئران يستديرون وراء شاشات الموبايل والكمبيوتر ويسبوا ويشعروا ان من حقهم السب والشتيمة، والحقد الذي يملا قلوبهم تجاه اي شخص مهما كان".

تضامن واسع من النجوم مع يسرا اللوزي وسوسن بدر

وتضامن أمس عدد كبير من النجوم مع الفنانتين يسرا اللوزي وسوسن بدر، حيث تعرضت الأولى للتنمر من إحدى المعجبات والتي سخرت من معاناة ابنتها مع ضعف السمع، وهو ما جعلها ترد بقوة عليها وتستغل التعليق للتوعية بمرض ضعف السمع، وردت أيضاً سوسن بدر على تعليق مسيء من أحد المتابعين والذي تمنى لها الموت، وقالت:" الموت رحمة ولطف من ربنا سبحانة للطيبين لأنهم بيتمنوا لقائه اشكرك على دعائك"، ووجه عدد من النجوم رسائل دعم للنجمتين ومنهم إيمي سمير غانم وبشرى وحسن الرداد وزينة ونجلاء بدر وصلاح عبد الله ووفاء عامر وغيرهم.