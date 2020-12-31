فيديو كواليس حفلات النجوم في ليلة رأس السنة 2021..أنغام تفتتح "خورفكان" ونانسي عجرم في القاهرة

ليلة رأس السنة 2021 ستشهد تواجد قوي للنجوم العرب بحفلات جماهيرية وخاصة في عدة عواصم عربية، وأبرزها حفل حسين الجسمي وأنغام في افتتاح مدرج خورفكان وحفل نانسي عجرم في القاهرة.

نانسي عجرم تنشر كواليس حفلها في القاهرة

وشوقت الفنانة نانسي عجرم الجمهور لحفلها المنتظر في القاهرة في ليلة رأس السنة، والذي سيبث مباشرة على عدة قنوات فضائية وبدون جمهور، ونشرت عدة كواليس طريفة من بروفات حفلها الأخيرة في القاهرة، وظهرت نانسي عجرم بحالة معنوية مرتفعة استعداداً لأولى حفلاتها في 2021، والذي من المتوقع ان ينقل مباشرة من أحد الأماكن المطلة على النيل بالقاهرة.

أنغام وحسين الجسمي يفتتحان مدرج "خورفكان"

ونشرت أيضاً الفنانة أنغام كواليس واستعدادات حفلها في رأس السنة في الإمارات، والذي تشارك به مع الفنان حسين الجسمي، في افتتاح مدرج خورفكان، وعبرت عن سعادتها لإحياء أولى الحفلات على المسرح وقالت:" فخر وسعادة كبيرة ان افتتح معكم صرح ثقافي فني يشرف الفن والفنانين في الوطن العربي مدرج خورفكان، وأحتفل معكم بالعام الجديد جعله الله عام صحة وبركة وسعادة لنا جميعًا، يذاع الحفل علي قناة الشرقية الساعة ٨.٠٠ بتوقيت الإمارات".

وشاركت أنغام عدة صور وفيديوهات من كواليس زيارتها الأولى لخورفكان، وكشفت عن الاستقبال المميز لها من الفنان حسين الجسمي، والذي رحب بها بباقة من الورود ورسالة ترحيب خاصة، وعبر الجسمي عن سعادته أيضاً بافتتاح المدرج بحفلته وقال:" بدعوة شخصية من سيّدي ووالدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله، شرّفتني الشارقة باختياري لأكون أوّل من يفتتح الحفلات الجماهيرية على مدرّج خورفكان، وأن أحتفي مع أهلي وعزوتي وناسي بما شهدته المدينة من مشاريع تطويرية كبيرة، لهذا أعد الجمهور بليلة غنائية استثنائية نسجل فيها معاً تاريخاً جديداً لمسيرة الفن والثقافة في إمارة الشارقة".

محمد حماقي وبلقيس يحتفلان برأس السنة على "تيك توك"

وشوق الفنان محمد حماقي الجمهور لحفله في ليلة رأس السنة بفيديو على انستقرام، أعلن به عن حفله الأول على تطبيق "تيك توك" في رأس السنة، ونفس الأمر بالنسبة للفنانة بلقيس والتي تحيي حفل رأس السنة على تطبيق "تيك توك" بجانب إحيائها لحفل جماهيري في رأس الخيمة بالإمارات.