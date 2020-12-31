محمد منير يطرح أول أغاني ألبومه الجديد "باب الجمال"..بالفيديو

محمد منير تصدر مواقع التواصل اليوم بعدما طرح أولى أغانيه ومفاجأته من ألبومه الجديد "باب الجمال"، والتي لاقت استحسان جمهوره.

محمد منير يطرح أغنية "باب الجمال"

وبعد فترة من الترويج لألبومه الجديد "باب الجمال"، ولعودته إلى الألبومات، طرح الفنان محمد منير أولى أغاني الألبوم بعنوان "باب الجمال" على قناته بيوتيوب، وتصدر بسببها مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل الجمهور مع الأغنية التي يعود بها محمد منير إلى الساحة الغنائية والألبومات بعد فترة من الغياب، وكذلك بسبب كلماتها وألحانها المبهجة والراقصة، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل.

محمد منير يتجاوز أزمته الصحية بألبومه الجديد

وجاء اهتمام الجمهور بعودة محمد منير إلى الساحة الغنائية بسبب الفترة الصعبة التي مر بها مؤخراً، بعد مروره بأزمة صحية وتداول شائعات حول حالته الصحية ونقله المستشفى، ولكنه لم يعلق على هذه الأخبار، وأكتفى عدد من أصدقائه بطمأنة الجمهور، قبل أن يطرح أغنية "باب الجمال"، وصور بوسترات ألبومه الجديد وهو الأمر الذي طمأن الجمهور عليه بعد تجاوز أزمته الصحية، وشوقهم إلى أعماله الجديدة في الفترة المقبلة.

تفاصيل ألبوم محمد منير الجديد

وكشف محمد منير عن تفاصيل ألبومه الجديد "باب الجمال"، والذي من المقرر ان يضم 6 أغاني جديدة، وأبرزها أغاني "فينك يا حبيبي" و "أنا رايق" و "زوق" و "مسألة السن" و غيرها، ويتعاون الكينج مع مجموعة من الموسيقيين والشعراء البارزين ومنهم أسامة الهندي ووجيه عزيز وهاني شنودة ورومان بونكا ومجدي نجيب وأمير محروس ونور الدين محمد وغيرهم.

وكشف عدد من أصدقاء محمد منير عن إجرائه لعدة فحوصات طبية بعد إصابته بالإرهاق بسبب عمله في ألبومه الجديد، ونفوا ما تردد حول تدهور حالته الصحية ونقله للمستشفى، وعانى محمد منير من عدة أزمات صحية في السنوات الأخيرة، وآخرها معاناته مع مشاكل في الحوض والتي جعلته يغني جالساً في حفلاته الأخيرة، وكانت آخر ألبومات محمد منير عام 2012 بعنوان "أهل العرب والطرب" وطرح في الفترة الأخيرة عدة أغاني منفردة وآخرها أغنية "الناس في بلادي".