شاهد.. تركي آل الشيخ يعلن تأليف رواية ”تشيللو” وتجسيدها في فيلم رعب...

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن انتهائه من كتابة رواية جديدة تحمل عنوان ”تشيللو“، ونيته تحويلها إلى فيلم رعب سينمائي، في أول تجربة له بالمجال.
وقال ”آل الشيخ“ في مقطع فيديو عبر تقنية ”البث المباشر“ في حسابه على موقع ”إنستغرام“ إن الفيلم سيتم تصوير جزء كبير منه في المملكة العربية السعودية وإيطاليا.
وأشار إلى أنه سيتعاون في هذا الفيلم مع مخرج عالمي يُدعى ”فيكرام“ من دولة الهند، ومع مجموعة من أعظم كتاب السيناريو في عالم الرعب بأمريكا.
وفي سياق مشاريع هيئة الترفيه كشف تركي آل الشيخ عن استقبال 11 ألف طلب فكرة في ما يخص أفكار الترفيه التي أعلن عنها سابقا، وتم فرز الأفكار على أن يتم الإعلان عمن تم قبول أفكارهم قريبا، تماشيا مع ظروف فيروس كورونا، لدعم تلك الأفكار.
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