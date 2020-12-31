احتفالاً بالكريسماس.. مها أحمد في أحدث إطلالة لها عبر إنستجرام

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة مها أحمد على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت مها أحمد صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، احتفالاً بالكريسماس وعلقت ممازحة : استنوني هتأخر.

وفي سياق آخر، شاركت مها أحمد في السباق الرمضاني الماضي كضيفة شرف في مسلسل "عمر ودياب"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ معتز التوني، ﺗﺄﻟﻴﻒ فاروق هاشم، مصطفى عمر، علي ربيع، مصطفى خاطر، محمد محمود، نهال عنبر، كارولين عزمي، هاجر عفيفي.

