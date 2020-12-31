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المستشار تركي آل الشيخ يشكر حماده اسماعيل و أبو حمود لوقوفهم بجانبه في مرضه

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القاهرة - محمد ابراهيم - حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية على توجيه رساله شكر إلى كلا من أصدقائه محمد إسماعيل وعبد الرحمن أبو حمود ، لوقوفهم بجانبه في فترة مرضه.

وكتب تركي، عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر": في اخر يوم من ٢٠٢٠م حبيت اقول الاخ محمد اسماعيل رافقتني وابوحمود في رحلة علاجي وتغربتم عن اهلكم أشهر طويله لن انسى موقفكم هذا ماحييت الوفاء تلمسه في المواقف الصعبه".

جدير بالذكر أن المستشار تركي، تعاون مؤخرًا مع الهضبة عمرو دياب، في ٣ أغاني من كلماته بألبومه الجديد"يا أنا يا لأ" وهم "محسود"، و"يا دلعه"و"من العشم" وقد حققوا نجاحا كبيرا.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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