دنيا ماهر محامية في مسلسل "إجازة مفتوحة" (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - تُشارك الفنانة دنيا ماهر حاليًا في مسلسل "اجازة مفتوحة"، وهو بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وأنتا سينرجي ومها سليم.

وأوضحت دنيا ماهر في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" أن ما جذبها للمشاركة في مسلسل "اجازة مفتوحة" هو أن المسلسل ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية البسيطة، والخالية من العنف والأكشن، وأن المسلسل كُتِبَ بشكل رائع، بالإضافة إلى أن الشخصية التي تُقدمها خلال الأحداث جديدة عليها، ومختلفة تمامًا عما قدمته من قبل.

وقالت دنيا ماهر أنها تُجسد خلال الأحداث دور سيدة تعمل كمحامية وتتمتع شخصية قوية جدًا، وتقع في مشاكل عديدة مع زوجها.

واختتمت دنيا ماهر كلامها بتوجيه رسالة تهنئة للجمهور بمناسبة العام الجديد، مُضيفة :"كل سنة وانتم طيبين، وبتمنالكم كل الخير والسلامة والصحة والستر، وتبقى سنة تصالحكم بعد السنة الرخمة اللي فاتت".

وفي سياق آخر، تنتظر دنيا ماهر حاليًا عرض فيلم"بره المنهج"، وهو بطولة ماجد الكدواني، روبي، دنيا ماهر، أحمد خالد صالح، أسماء أبو اليزيد، شريف دسوقي، وهو من تأليف خالد دياب، إخراج عمرو سلامة.