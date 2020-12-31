عاصي الحلاني وملحم زين يحتفلان برأس السنة في بيروت

يحيي الفنانون عاصي الحلاني، ملحم زين ونادر الأتات حفلا غنائيا مساء اليوم الخميس في أحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت احتفالا بالعام الجديد المقبل.
ومن المنتظر أن يقدم "عاصي" خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه منها "بحبك وبغار" و"ست الستات يا مصرية" و"يا طير" و"أني مارق مريت" و"قولي جاي أنا بعيد"، و"خليك بقلبي" و"الهوا طاير طاير".
الحلاني طرح مؤخرا فيديو كليب أغنية "رجعتيني لبدايتي" من كلمات عبير أبو إسماعيل، ألحان حسان عيسى، توزيع عمر صباغ.
يذكر أن عاصي الحلاني أحيا مؤخرا حفلا غنائيا ضمن الدورة الـ ٢٩ من مهرجان الموسيقى العربية، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.
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