خاص: زينب غريب:"محمد بكير ذكي في تعاملاته مع الممثل وهذه تفاصيل شخصيتي في فيلم عروستي"

القاهرة - محمد ابراهيم - تُشارك الفنانة زينب غريب حاليًا في فيلم "عروستي" الذي يقوم ببطولته أحمد حاتم، جميلة عوض،إخراج محمد بكير.

وأوضحت زينب غريب في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" أنها تُجسد خلال الأحداث دور فتاة تُدعى "كارمن"، وهي لها خط درامي له علاقة بالخط الدرامي التابع لجميلة عوض،من المُقرر أن تبدأ في تصوير مشاهدها بالفيلم الاسبوع القادم.

وأشارت زينب غريب أن ما جذبها للمشاركة في الفيلم هو لإعجابها الشديد بقصة الفيلم، وأيضًا لوجود المخرج محمد بكير، مُضيفة :"بكير عنده نوع من أنواع الذكاء في التعامل مع الممثل، وعارف ازاي الممثل ياخد عضم الورق ويضيف عليه ويبني عليه شخصية، فده مثير للإهتمام وبيطلع زي صوت حقيقي من الشخصية، ومبتبقاش كوبي بيست عن حاجة تانية".

وأضافت زينب غريب أن الفيلم يتناول تأثير الحياة الحديثة بما فيها من أحداث وسوشيال ميديا أو الذكاء الذي وصلنا إليه في العصر الحالي، وكيف يمكنه أن يؤثر على اختياراتنا وعاداتنا وتقاليدنا، مُضيفة :" الفيلم ذكي لكنه واخد طابع رومانسي".