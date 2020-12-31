شاهد.. رامي عياش في أحدث ظهور له عبر إنستجرام

نشر الفنان رامي عياش صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر رامي في الصورة وهو يرتدي بدلة أنيقة ونظارة شمس وعلق قائلا: "صباح الخير".

كان رامي عياش طرح فيديو كليب "دقى يا مزيكا" على يوتيوب، وعلى محطات الراديو.

يذكر أن الأغنية قام بغنائها رامى لأول مرة في حفلى افتتاح وختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي الرابع، وكانت المفاجأة ظهور المهندسين نجيب ساويرس وسميح ساويرس لأول مرة فى الكليب، ومشاركة عدد كبير من النجوم هم يسرا وليلى علوي وبشرى وأروى جودة وأمينة خليل وجمال سليمان ومحمد فراج وباسل خياط وتارا عماد وإنجي المقدم ورايا أبي راشد وهيلدا خليفة وسلمى أبو ضيف وباسل الزارو.

أغنية "دقى يا مزيكا" إنتاج مشترك بين شركة مزيكا وشركة جى دبليو تى انترتينمنت، ومن كلمات منة القيعى وألحان عبد الرحمن رشدى وتوزيع موسيقي نابلسي، وإخراج مريم الباجورى وتنفيذ الفيديو شركة كاي او برودكشن.



وقد توجه المطرب رامى عياش، بالشكر إلى كل من شارك في العمل من الفنانين.



وكتب رامى، عبر حسابه بموقع "تويتر": "فخور بإحياء مهرجان الختام في الجونة هذا المساء وللمرة الثانية بعد نجاح أغنية دقي يا مزيكا وأشكر كل من شارك بهذا العمل الرائع من ممثلين وفنانين، وأخص بالشكر شركة "مزيكا" التى كان لها الدور الأكبر لإنجاح هذا العمل".