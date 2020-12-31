عمر كمال يدشن شركة إنتاج فني

أعلن مطرب المهرجانات عمر كمال، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تدشين شركة إنتاج فني وتوزيع، سيكون مقرها التجمع الخامس.

وكتب عمر كمال، في منشوره على فيسبوك: «الحمد لله .. قريبا جدا افتتاح أول فرع لشركتي في التجمع الخامس .. تخصصها في الانتاج الفنى والتوزيع وان شاء الله يبقى فيها خير ليا و اقدر اساعد اصوات كتير وأنتج ليهم».

من جهة أخرى، يحل المطرب عمر كمال مساء اليوم، الخميس، ضيفًا على برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة "دوت الخليج"، احتفالًا برأس السنة الميلادية.

وظهر عمر كمال وهو يوجه رسالة لمتابعيه بمتابعة حلقته مع الإعلامي أحمد موسى، قائلًا "استنوني في حلقة مميزة جدا مع الاعلامي الكبير أحمد موسى هنغنى كل الأغاني الحلوة اللي انتم عاوزنها وهنطلعكم من جو البيوت ربنا يعدى الكورونا دي على خير هنعمل كم حلفة حلوه بكل الاغاني اللي بتحبها على دوت الخليج استنوني".

وسيقدم "كمال" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى وقدم كمال مجموعة من أشهر أغانيه منها "انتي معلمة، وبهوايا".