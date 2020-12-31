أحمد عبد الله محمود :"كيرة والجن حققلي حلمي بالعمل مع المخرج مروان حامد" (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهى الفنان أحمد عبد الله محمودمن تصوير مشاهده في فيلم "كيرة والجن"، وهو سيناريو وحوار أحمد مراد، إخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري.

وأوضح أحمد عبد الله محمود في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" أنه يظهر خلال الأحداث كضيف شرف، وأن ما حمسه للمشاركة في فيلم "كيرة والجن" هو أنه كان يتمنى العمل مع المخرج مروان حامد، ولوجود الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز فهم من أكثر الناس الذي يُحبها في الوسط الفني، مُضيفًا :"فيلم حلو، وشغل جديد بالنسبالي، وعامل حاجة لطيفة وفي تبديل مختلف بالنسبالي وعامل أكشن حلو أوي".

واختتم أحمد عبد الله محمود كلامه بتوجيه رسالة تهنئة لجمهوره بمناسبة العام الجديد، قائلاً :"كل سنة وانتوا طيبين وإن شاء الله تكون سنة سعيدة عليكم، ويا ريت نبتديها بحب وقرب من ربنا".

وفي سياق آخر، يُشارك الفنان أحمد عبدالله محمود في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسلي "اللي مالوش كبير"، و" النمر"، وهو بطولة محمد إمام، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، عمرو عبد الجليل، نيرمين الفقي، ومن تأليف محمد صلاح، إخراج شيرين عادل.