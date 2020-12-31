أحمد فهمي يتمنى لجمهوره هذه الأمنية في 2021

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان أحمد فهمي صورة جديدة له، عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وعلق فهمي على الصورة قائلاً:" كل سنة وإنتوا طيبين وإن شاء الله سنة سعيدة" ، وحازت صورته على الكثير من الاعجابات.

يواصل الفنان أحمد فهمي تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "قارئة الفنجان"، في بيروت، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد جمعة.

ومسلسل "قارئة الفنجان" ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 10 حلقات، ومن المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة عبر إحدى المنصات الإلكترونية .

وفي سياق آخر، عُرِضَ للفنان أحمد فهمى مؤخرًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية مسلسل "أسود فاتح"، وهو بطولة هيفاء وهبي، شريف سلامة، صبرى فواز، نانسي صلاح ، حنان سليمان، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج كرمي العدل.