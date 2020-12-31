تعرف على تفاصيل تعاون آسر ياسين مع تامر حسني

القاهرة - محمد ابراهيم - يتعاون الفنان آسر ياسين، مع النجم تامر حسني، في كليبه أغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان"خليك فولاذي" والمقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.أغنية"خليك فولاذي" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع رامي سمير.

جدير بالذكر أن تامر حسني، طرح خلال الأيام الماضية أغنيتين جديدتين ضمن أغاني ألبومه الجديد"خليك فولاذي"، الأغنية الأولى تحت عنوان "طمعتيني" من كلمات وألحان بلال سرور، توزيع هاني ربيع، أما الثانية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع إسلام زكي.

وطرح حسني، حتى الأن 10 أغاني من البومه الجديد"خليك فولاذي" وهم"اختراع"،"مبطلناش إحساس"،"بألف سلامة"،"قولني كلام"،"فجأه افترقنا"،"كرهتني في الحب"،"في جمال كده"،"نفس النهاية"،"قد الفراق"،"طمعتيني"، وجميعهم حققوا نجاحات ساحقة ونسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".

