النجوم يودعون 2020.. شيريهان: إنتي أي كلام.. إليسا: أسوأ عام.. منة فضالي: سنة استثنائية

ودع النجوم عام 2020 بطريقتهم الخاصة، ووجه كل منهم لها كلمة وداع، كانفي أغلبها حزينا وسيئا، لما مروا به ومرت به البشرية كلها من مآسٍ بسبب فيروس كورونا.



ومن أبرز هؤلاء الفنانين الذين ودعوا العام الماضي:

إليسا



أبدت الفنانة اللبنانية إليسا استياءها من الأحداث التي جرت في عام 2020 وسخطها على العام المنصرم، مشيرة من وجهة نظرها إلى أنه لن يأتي أسوأ من هذا العام، وذلك من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".



وكتبت إليسا في تغريدتها على "تويتر": «لن يأتي في تاريخ البشرية أسوأ من عام ٢٠٢٠ بكل المآسي والويلات التي شهدها. هذا ما يجعلنا على الأقل نتأمل أن يكون العام المقبل أفضل على الجميع، ليحمل الأمل للشعوب والراحة للناس. وداعا ٢٠٢٠ غير مأسوف عليكِ».

نوال الزغبيشاركت الفنانة نوال الزغبي فيديو جديدًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".