النجوم يودعون 2020.. شيريهان: إنتي أي كلام.. إليسا: أسوأ عام.. منة فضالي: سنة استثنائية

ودع النجوم عام 2020 بطريقتهم الخاصة، ووجه كل منهم لها كلمة وداع، كانفي أغلبها حزينا وسيئا، لما مروا به ومرت به البشرية كلها من مآسٍ بسبب فيروس كورونا.
إليسا
أبدت الفنانة اللبنانية إليسا استياءها من الأحداث التي جرت في عام 2020 وسخطها على العام المنصرم، مشيرة من وجهة نظرها إلى أنه لن يأتي أسوأ من هذا العام، وذلك من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وكتبت إليسا في تغريدتها على "تويتر": «لن يأتي في تاريخ البشرية أسوأ من عام ٢٠٢٠ بكل المآسي والويلات التي شهدها. هذا ما يجعلنا على الأقل نتأمل أن يكون العام المقبل أفضل على الجميع، ليحمل الأمل للشعوب والراحة للناس. وداعا ٢٠٢٠ غير مأسوف عليكِ».
نوال الزغبي
شاركت الفنانة نوال الزغبي فيديو جديدًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت نوال الزغبي في الفيديو من منزلها، وهي تتمنى للجميع سنة جديدة سعيدة وعلقت قائلة :" happy new year Everyone".
وكانت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أعلنت عن بدء تصوير أغنية سينجل باللهجة المصرية مع حلول العام الجديد.
وغرّدت نوال الزغبي قائلة: "أوّل اسبوع من السنة الجديدة ٢٠٢١ رح تتصوّر أوّل سينجل مصري".
منة فضالي
نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة من الصور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وظهرت منة فضالي وهي ترتدي ملابس الكريسماس، حيث ظهرت بترينج أحمر، وسط شجرة الكريسميس، وعلقت على الصور قائلة: "كانت استثنائية.. استثنائية بشكل غير متوقع! كانت سنة الغموض غير العادي: حمل بريق الإنجاز الناجح وجرح سبتمبر.. سأكون ممتنًا إلى الأبد لكل أولئك الذين يؤمنون بإيجابية الغد ودروس الأمس نحو عام 2021 مضيئًا يلمع في عيون وقلوب الأشخاص المميزين الذين سيظلون دائمًا يلمسون حياتي".
هنأ الفنان هاني رمزي جمهوره، بحلول العام الميلادي الجديد.
ونشر هاني رمزي صورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" معلقا عليها: "2021 ربنا يجعلها سنة سعيدة عليكم
رانيا محمود ياسين
هنأت الفنانة رانيا محمود ياسين، متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بحلول العام الميلادي الجديد.
وكتبت رانيا محمود ياسين عبر "إنستجرام": "عيد ميلاد سعيد يا رب".
شريهان
شاركت الفنانة شريهان فيديوهات وهي تودع فيها 2020 بطريقتها الخاصة، عبر خاصية ستوري على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ظهرت شريهان بفستان أبيض طويل وبأكمام شفافة، مع تسريحة شعر منسدلة على كتفيها وهي ترقص على أغنية "انتي أي كلام" للفنان تميم يونس، وعلقت عليها: رسالتي لسنة 2020.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النجوم يودعون 2020.. شيريهان: إنتي أي كلام.. إليسا: أسوأ عام.. منة فضالي: سنة استثنائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.