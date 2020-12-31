شكرًا.. عمرو دياب يطرح عاشر أغاني ألبومه بـ خدمة مدفوعة

أعلن الهضبة عمرو دياب، من خلال حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن طرحه الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد «يا أنا يا لأ»، وذلك من خلال خدمة مدفوعة لعملاء إحدى شركات الاتصالات المحمولة الحاصلة على حقوق نشر الألبوم.



ونشر عمرو دياب، تغريدة له عبر "تويتر"، قال فيها: «خليك أول واحد يسمع أغنية #شكرًا من ألبوم #عمرو_دياب الجديد #يا_انا_يا_لاء متاحه دلوقتي حصريًا».



وطرح عمرو دياب أيضًا أغنيته "محسود"، وهي تاسع أغاني ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ".

"محسود".. من كلمات تركي آل الشيخ وألحان خالد عز وتوزيع: عادل حقي، ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وكان عمرو دياب طرح أغنيات ألبومه على التوالي، وطرح حتى الآن ثماني أغنيات هي، فاكرني ياحب، وأنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يادلعو، ويا أنا يا لأ، و"عايز أعمل زيك".

ويضم الألبوم 12 أغنية وهي:

1- يا أنا يا لأ (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي).

2- محسود (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

3- شكرًا (كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم).

4- عايز أعمل زيك (كلمات:تامر حسين - ألحان: اسلام زكي - توزيع: رامي سمير).

5- طبل (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما).

6- بتهزر (كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير).

7- فاكرني ياحب (كلمات: صابر كمال - ألحان:وليد سعد - توزيع: أحمد عادل).

8- وانا معاك (كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

9- يادلعوا (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي).

10- من العشم (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي).

11- محسود (Remix) (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

12- الجو جميل (كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل).

وشهدت شوارع القاهرة خلال الأيام الماضية طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد، وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميصا أسود منقط بالأبيض.

وكان دياب طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي وهي «أهي أهي»، «أماكن السهر»، «الجو جميل».