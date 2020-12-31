بفسان موف.. سلمى أبو ضيف تبهر متابعيها عبر السوشيال ميديا

نشرت الفنانة سلمي ابو ضيف صورة جديده لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وظهرت سلمى أبو ضيف في الصور، بإطلالة رقيقة، جيث ترتدي فستان موف ، وشعرها الأسود المسندل علي الأكتاف .

وعلقت علي الصورة قائلة : "لقد كانت سنة صعبة ولكنني حريص على رؤية الجانب المشرق ، هذا العام الجديد سيكون مختلفًا عن الآخرين ولكن هذا لا يعني أنه سيكون سيئًا ، فالأمر هو البقاء في المنزل مع أعز حب لنا ونؤمن بأن الافضل لم يأت بعد " .

وتحرص سلمى على اتباع أحدث صيحات الموضة واقتناء ما يتناسب معها ويكشف عن جمالها ورشاقتها سواء فساتين السهرة التي تتمتع بالأقمشة الراقية أو الإطلالات الكاجوال اليومية.

وتعتمد إطلالات سلمى أبو ضيف على التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء، وتخطف الأنظار دائما بجمالها وأناقتها.

وكانت سلمى أبو ضيف أصيبت مؤخرًا بفيروس كورونا وقررت عزل نفسها بالجونة بعيدًا عن الجميع لحين تماثلها للشفاء.

وأعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف شفائها من فيروس كورونا بعد أيام من إعلان إصابتها بالفيروس، حيث كتبت عبر حسابها على "إنستجرام": "أخيرًا أنا خالية من كورونا الحمد لله، شكرا لكل الناس التى سألت عنى، ابقوا آمنين".