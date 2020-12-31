حفلات رأس السنة.. أصالة بـ الصوت والضوء.. والكينج منير حاضر بساقية الصاوي

يترقب الكثير من نجوم الطرب موعد حفلاتهم المرتقبة في ليلة رأس السنة لهذا العام، إذ تشتعل العديد من المسارح بسلسلة من الحفلات بمشاركة هؤلاء النجوم، في ظل تحديات جائحة كورونا.

ويرصد «دوت الخليج» في التقرير التالي أبرز حفلات النجوم في ليلة رأس السنة.

أصالة

وتحيي الفنانة أصالة، حفل رأس السنة اليوم الخميس 31 ديسمبر، على مسرح الصوت والضوء في أهرامات الجيزة، وذلك في تمام الساعة 10 مساءً.

محمد منير

ويقام أيضًا حفل لـ الكينج محمد منير، ليس بشخصه إنما من خلال عرائس الماريونيت، وذلك على مسرح ساقية الصاوي، اليوم الخميس 31 ديسمبر، في تمام الساعة 8 مساءًا.

تامر حسني ونانسي عجرم

يستعد كلا من الفنان تامر حسني والفنانة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي يوم الخميس في تمام الساعة الحادية عشر ويعرض الحفل عبر شاشتي الحياة وON E الفضائيتين.

صابر الرباعي وأحمد جمال

يستعد الفنان صابر الرباعي والفنان أحمد جمال، لإحياء حفلا غنائي ليلة رأس السنة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، ويعرض الحفل من خلال برنامج "معكم مني الشاذلي" عبر شاشة cbc الفضائية.

وائل جسار

يقدم الفنان وائل جسار، حفلين في رأس السنة، اليوم الخميس الموافق 31 ديسمبر، الأولى بفندق النيل ريتز كارلتون قاعة القاهرة، والأخرى بفندق جي دبليو ماريوت ميراج القاهرة.

هاني شاكر واحمد سعد

يستعد كلا من الفنان هاني شاكر و احمد سعد لإحياء حفلا غنائي ليلة راس السنة مقرر عرضه علي شاشة mbc مصرفي تمام الساعة الحادية عشر.

عمر كمال وأحمد شيبة

يستعد كلا من الفنان أحمد شيبة وعمر كمال لإحياء حفل غنائى ليلة رأس السنة ويعرض الحفل من خلال برنامج "شارع شريف" عبر شاشة "النهار" .

وليس هذا هو الحفل الأوحد لـ عمر كمال، إذ يقدم حفلًا آخر بمشاركة أبيوسف في فاميلي بارك يوم 25 ديسمبر بسعر 305 و505 جنيهات.

ويجز

ويقدم ويجز، حفل رأس السنة اليوم الخميس 31 ديسمبر، في فاميلي بارك، وجاءت أسعار التذاكر بـ400 و600 جنيه.