وفاة شقيق الفنان صلاح عبد الله

أعلن الفنان صلاح عبد الله عن وفاة شقيقه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. وكتبت ابنته صلاح عبد الله عبر حساب والدها على إنستجرام: " توفي إلي رحمة الله عمي وحبيبي سمير عبدالله وصلاة الجنازة في مقابر العائلة في ٦ أكتوبر بعد صلاة العصر دنيا صلاح عبدالله".

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