شاهد...أحدث ظهور ل رامي عياش

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان رامي عياش صورة جديدة له، عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .
وظهر رامي بإطلالة سوداء، وعلق قائللً "صباح الخير " وحازت صورته على الكثير من الاعجابات.
علق الفنان اللبناني رامي عياش على مسلسل الهيبة بطولة النجم تيم حسن، وأعلن عن رأيه في العمل معتذرا عدم مقدرته مشاهدة مسلسل "الهيبة"، مشيرا الى انه يسمع عن نجاحه في كل العالم العربي.
الا ان رامي اثار الجدل بقوله: "الكل عم يحكوا أنه بعض الممثلين الذكور يصبحون هزيلين في التمثيل امام تيم حسن، وأحيانا غير مرئيين".
وعلق رامي على صفحته الخاصة: "بسمع بكل الوطن العربي عن نجاح الهيبة، وللأسف ما قدرت تابعو.
وأضاف: والكل عم يحكوا أنه بعض الممثلين الذكور يصبحون هزيلين في التمثيل امام تيم حسن، وأحيانا غير مرئيين.. وقديش بعدها مطبوعة نادين نجيم بعقول الناس، فخور بهذا الانتاج اللبناني الصبّاحي العالمي.مبروك".