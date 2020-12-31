شاهد...أحدث ظهور ل رامي عياش

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان رامي عياش صورة جديدة له، عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وظهر رامي بإطلالة سوداء، وعلق قائللً "صباح الخير " وحازت صورته على الكثير من الاعجابات.

علق الفنان اللبناني ​رامي عياش​ على مسلسل الهيبة بطولة النجم تيم حسن، وأعلن عن رأيه في العمل معتذرا عدم مقدرته مشاهدة مسلسل "​الهيبة​"، مشيرا الى انه يسمع عن نجاحه في كل العالم العربي.

الا ان رامي اثار الجدل بقوله: "الكل عم يحكوا أنه بعض الممثلين الذكور يصبحون هزيلين في التمثيل امام ​تيم حسن​، وأحيانا غير مرئيين".

وعلق رامي على صفحته الخاصة: "بسمع بكل الوطن العربي عن نجاح الهيبة، وللأسف ما قدرت تابعو.

وأضاف: والكل عم يحكوا أنه بعض الممثلين الذكور يصبحون هزيلين في التمثيل امام تيم حسن، وأحيانا غير مرئيين.. وقديش بعدها مطبوعة نادين نجيم بعقول الناس، فخور بهذا الانتاج اللبناني الصبّاحي العالمي.مبروك".