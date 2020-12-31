إليسا : لن يأتي في تاريخ البشرية أسوأ من ٢٠٢٠

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة إليسا عن حزنهت من سنة ٢٠٢٠ وذلك من خلال نشر تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"

فكتبت :" لن يأتي في تاريخ البشرية أسوأ من عام ٢٠٢٠ بكل المآسي والويلات التي شهدها. هذا ما يجعلنا على الأقل نتأمل أن يكون العام المقبل أفضل على الجميع، ليحمل الأمل للشعوب والراحة للناس. وداعا ٢٠٢٠ غير مأسوف عليكِ" .

دخلت الفنانة اللبنانية إليسا ضمن قائمة أكثر 50 شخصية مؤثرة في العالم على موقع "تويتر"، وهي الفنانة العربية الوحيدة المتواجدة بالقائمة التى احتوت علىى عدد كبير من النجوم العالميين، من بينهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وعلقت إليسا على ذلك الخبر، من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، حيث كتبت تغريدة قالت فيها: "فخورة وسعيدة بهالشرف إنى كون الفنانة العربية الوحيدة ضمن قائمة أكتر المؤثرين على تويتر، مع أهم الأسماء بالعالم وأكثر تأثيرًا".

وفي سياق آخر، طرحت إليسا مؤخرًا ألبومها الجديد "صاحبة رأي"، واحتوى الألبوم على18 أغنية منها 12 أغنية باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية باللهجة الفرنسية.