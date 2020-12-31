منة فضالي تودع ٢٠٢٠ بهذه الرسالة

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة من الصور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكانت منة فضالي في الصورة ترتدي ملابس الكريسماس، بجانب شجرة الكريسميس، وعلقت على الصور قائلة: "كانت استثنائية.. استثنائية بشكل غير متوقع! . كانت سنة الغموض غير العادي: حمل بريق الإنجاز الناجح وجرح سبتمبر ...سأكون ممتنًا إلى الأبد لكل أولئك الذين يؤمنون بإيجابية الغد ودروس الأمس نحو عام 2021 مضيئًا يلمع في عيون وقلوب الأشخاص المميزين الذين سيظلون دائمًا يلمسون حياتي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "حب عمري" مع هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج.

