بعد عرض فيلم "حظر تجول" في السينمات...إلهام شاهين توجه رسالة للمخرج أمير رمسيس

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر إلهام برفقة المخج أمير رمسيس في الصورة و علقت على الصورة قائلة :" شكرا للكاتب و المخرج الرائع أمير رمسيس .. قدمت فيلم جميل جدا ملئ بالمشاعر النبيله .. فيلم له رساله هامه و قويه .. فيلم أبكى الجمهور من قلبه و ضحكهم أيضا من قلبهم .. فيلم فيه كل مقومات متعة المشاهدة .. أشكرك من كل قلبى " .

يذكر أن آخر عمل شاركت فيه إلهام شاهين فيلم "حظر تجوال" بطولة إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا ، ومن إخراج أمير رمسيس .

وتدور أحداثه في خريف عام 2013 حين تخرج فاتن إلى الدنيا بعد 20 عاما في السجن لتجد ابنتها ليلى غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها وليس في ذهنها غير أن والدتها قتلت والدها في مقابل رفض تام من الأم للافصاح عن سبب الجريمة .

