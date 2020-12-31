رزان المغربي تلخص 2020 في 60 ثانية .. فيديو

وظهرت "رزان" في الفيديو بتلخيص ما حدث لها في سنه 2020 و علقت قائلة :" 2020 في 60 ثانية
2020 ... يا له من عام! من المؤكد أنها لم تكن سهلة ... ومع ذلك ، مهما حدث ، يجب أن تستمر الحياة.
آمل أن أكون قد تمكنت ، طوال هذا العام المليء بالتحديات ، من رسم ابتسامة على وجهك ، وآمل أن أكون قد ساعدتك على نسيان كل الجنون بالخارج.
و تابعت رزان :" اتمني 2021 لا يجلب لك سوى الصحة والسعادة والحب ... ابق آمنًا وسنة جديدة سعيدة ... يجب أن يستمر العرض"
وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:
- قمر يا رزان
- كل سنك و انتي حلوه
- happy new year
يُذكر آن آخر أعمال الفنانة رزان هو برنامج أغلب السقا الذى قدمته في رمضان الماضى عبر شاشة إم بى سى مصر، وقد كشفت الإعلامية رزان مغربي كواليس برنامج «اغلب السقا»، مضيفة أن وراء كل نجم ناجح في رمضان امرأة، ومشاركة أحمد السقا في البرنامج مهم وأساسي ولو حد قال غير كده هيقتلني.
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