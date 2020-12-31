نقاد لـ دوت الخليج: الاختيار أفضل عمل في 2020.. ونيللي كريم أحسن ممثلة بـ 100 وش

تحدث الناقدان الفنيان طارق الشناوي ومحمود قاسم لـ "دوت الخليج" عن أفضل الأعمال الفنية التي عرضت في 2020، واتفقا على اعتبار مسلسل "الاختيار" واحدا من أجمل أعمال العام.
طارق الشناوي
كشف الناقد طارق الشناوى، عن رأيه فى أفضل النجوم الذين ظهروا فى الدراما فى عام 2020.
وقال طارق الشناوي، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": "هناك عدد من النجوم الذين استطاعوا أن يحققوا طفرة واضحة، ويستحقوا لقب الأفضل فى 2020، ولعل أبرزهم أمير كرارة عن مسلسل "الاختيار"، ونيللى كريم عن مسلسل "100 وش".
وأضاف أن أمير كرارة طور من نفسه كثيرا، وقدم مع بيتر ميمى عملا يجتمع عليه الجمهور المصرى بكل أطيافه وفئاته.
بينما قال الشناوي، عن سبب اختياره لـ نيللى كريم كأفضل ممثلة فى 2020 لأنها استطاعت أن تقنعنا بخفة دمها من خلال مسلسل "محبوك" فنيا وتحديد قيادة مخرجة متمكنة من أدواتها وهى كاملة أبو ذكرى.
وكان طارق الشناوى، كشف عن أفضل عمل درامى عُرض خلال هذا العام الذى قارب على الانتهاء، خاصة بعد عرض عدد لا بأس به منها على مدار 2020، سواء كان خارج السباق الرمضانى أو داخله.
وقال: "هذا العام شهد منافسة جيدة بين عدد من الأعمال، ولكن أرى أن هناك ثلاثة أعمال يمكن ان تحصل على لقب الأفضل هذا العام ولعل من أبرزها مسلسل "الاختيار" الذى قدمه الفنان أمير كرارة، وشارك فيه عدد كبير من النجوم وهو من الأعمال التى صنعت بشكل جيد كما أن كان لها حس وطنى".
وأضاف: "العمل الثانى الذى أراه حقق نجاحا كبيرا هذا العام مسلسل "البرنس" الذى قام ببطولته محمد رمضان فهو عمل جيد الصنع أيضا ومتماسك فنيا، خاصة على مستوى الكتابة والإخراج".
وتابع: "أما العمل الثالث، فقال طارق إن مسلسل 100 وش يستحق أيضا لقب الأفضل والذى شهد تغييرًا شاملًا للفنانة نيللى كريم، والتى قدمت دورًا جديدا وكوميديا كما أن العمل قادته مخرجة تمتلك أدواتها جيدا وتعرف كيف تتعامل مع الممثلين الذين يتعاونون معها".
محمود قاسم
كشف الناقد محمود قاسم عن رأيه فى الأفضل فى الدراما خلال عام 2020، والذى شهد العديد من منافسة كبيرة بين عدد من النجوم.
وقال قاسم، فى تصريح لـ "دوت الخليج": "أرى أن أفضل ممثلة فى دراما 2020 يمكن أن تستحقها الفنانة يسرا والفنانة نيللى كريم، وذلك عن دورهما فى مسلسل "خيانة عهد" و"100 وش".
وأضاف أن كلا منهما قدم شكلا مختلفا من خلال أعمالهما، ولم يكن هناك ممثلة أخرى يمكن أن تنافسهما فى دراما هذا العام.
وكان الناقد محمود قاسم كشف عن رأيه فى الأفضل فى الدراما خلال عام 2020، خاصة أن الدراما شهدت عرض عدد من الأعمال سواء بالسباق الرمضانى أو خارج السباق.
وقال محمود قاسم: "أرى أن أفضل عمل فى الدراما خلال عام 2020 هو مسلسل "الاختيار" الذى قام ببطولته أمير كرارة وشارك فيه مجموعة من النجوم، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى".
وأضاف: "أفضل ممثل يستحقها الفنان أمير كرارة عن دوره فى مسلسل "الاختيار"، خاصة أنه أجاد فى شخصية الشهيد أحمد المنسى وأعاد لنا الحس الوطنى، وهو ما حققه العمل ككل أيضا".
وأشار قاسم إلى أن آسر ياسين يستحق أيضا لقب أفضل ممثل عن دوره فى مسلسل "100 وش"، الذى قدم فيه دورا مختلفا عن الأعمال التى قدمها من قبل.
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