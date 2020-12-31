بإطلالة أنيقة.. ريهام أيمن تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة جديدة لها عبر خاصية الستوري من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت ريهام أيمن في الصورة من منزلها بإطلالة أنيقة و علقت قائلة: "صباح الخير".

وبدأت ريهام أيمن مسيرتها الفنية وهي لا تزال طفلة صغيرة من خلال الإعلانات، ثم كمغنية من خلال فريق "فيروس" الغنائي، والذى يضم ثلاث فتيات، أما بدايتها في مجال التمثيل فكانت عندما تعرفت على الفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز، حيث رشحها لتعمل في مسلسل "محمود المصري" عام 2004، لتتوالى أعمالها بعد ذلك في التليفزيون، والتي من أبرزها "حبيب الروح، المواطن اكس، العراف، حكايات بنات"، بينما في السينما شاركت في عدة أفلام منها "صرخة نملة، دكان شحاتة".

يذكر أن ريهام أيمن تزوجت من شريف رمزي في 15 مايو 2015، واحتفل الفنان شريف رمزي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعيد ميلاد زوجته الفنانة ريهام أيمن.



وشاركت ريهام أيمن في مسلسل "حكايات بنات" الجزء الأول ﺇﺧﺮاﺝ طارق خلف، مخرج منفذ حسين شوكت، ﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار، بطولة صبا مبارك، رجاء الجداوي، مها أبو عوف، ريهام أيمن، حورية فرغلي، دينا الشربيني.