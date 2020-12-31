تفاصيل جنازة شقيق الفنان صلاح عبد الله

وكانت ابنة صلاح عبد الله، كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «توفي إلى رحمة الله عمي وحبيبي سمير عبدالله وصلاة الجنازة في مقابر العائلة في ٦ أكتوبر بعد صلاة العصر دنيا صلاح عبدالله».
وتفاعل الكثيرون من أصدقاء دنيا صلاح عبدالله، مع منشورها، داعيين لعمها المتوفي بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله أهله الصبر والسلوان، ويتغمد المغفور له بواسع رحمته.
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