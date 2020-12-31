تفاصيل جنازة شقيق الفنان صلاح عبد الله

أعلنت المذيعة دنيا صلاح عبدالله، عن تفاصيل جنازة عمها «سمير عبدالله» الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس 31 ديسمبر، وإقامة صلاة الجنازة على مقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، بجوار مسجد الأمين.

وكانت ابنة صلاح عبد الله، كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «توفي إلى رحمة الله عمي وحبيبي سمير عبدالله وصلاة الجنازة في مقابر العائلة في ٦ أكتوبر بعد صلاة العصر دنيا صلاح عبدالله».

وتفاعل الكثيرون من أصدقاء دنيا صلاح عبدالله، مع منشورها، داعيين لعمها المتوفي بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله أهله الصبر والسلوان، ويتغمد المغفور له بواسع رحمته.