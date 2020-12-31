لقاء الخميسي: شكرًا 2020 علمتيني كتير

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة برفقه زوجها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وظهرت لقاء الخميسي في الصورة برفقة زوجها، وعلقت علي الصورة قائلة: "شكراً ٢٠٢٠ علمتيني كتير .. ٢٠٢١ هايبقى فيها نجاحات كتير وحلم وأمل وصحة وسلام .. صدق في حلمك وها يتحقق إن شاء الله ????❤️ كل سنة واحنا طيبين والعالم كله في سلام ".

وشاركت لقاء الخميسي، في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.